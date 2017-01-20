Олимпийский бонжур

Студенты из Франции приехали на учебу в Сочи. Они присоединились к группе слушателей Российского Международного Олимпийского Университета (РМОУ). Такое взаимодействие стало возможно благодаря соглашению между российским учебным заведением и французским вузом Париж Юг (Paris Sud University).

- Учеба в Сочи привлекает слушателей со всего света. Студентами Олимпийского университета уже стали представители 40 стран мира. Международные связи РМОУ постоянно расширяются, среди наших партнеров ведущие учебные заведения Великобритании, Франции, Китая и других государств. Например, не так давно мы заключили соглашение с группой знаменитых бизнес-школ INSEEC, которая имеет представительства по всему миру. Такое взаимодействие открывает нашим студентам новые возможности для более глубокого погружения в профессиональную среду, - отметила руководитель отдела международных образовательных программ РМОУ Диана Пруидзе.

В Сочи французские студенты изучат два курса в рамках программы «Мастер спортивного администрирования», посвященных организации спортивных мероприятий и работе с персоналом.

- По окончании учебы планирую заниматься организацией турниров по гольфу – этим видом спорта увлекаюсь с семи лет. Учеба в Сочи – замечательная возможность побывать в столице Олимпиады. Мы попали в группу, где собраны студенты из разных стран мира. Поэтому можем не только пополнить свои профессиональные знания по спортивному менеджменту, но и попрактиковаться в английском языке, - делится впечатлениями студентка университета Париж Юг Маева Декладюр.

Помимо занятий в кампусе РМОУ, созданном компанией «Юниверсити Плаза», студенты из Франции познакомятся с олимпийскими объектами Сочи. Они побывают на «СочиАвтодроме», встретятся с руководством арены «Ледяной Куб», узнают о постолимпийском использовании ледовых дворцов. Не останутся в стороне и объекты горного кластера – здесь французов ждет катание на лыжах.

- Я потрясен условиями, созданными в Российском Международном Олимпийском Университете. Мы планируем сделать стажировки французских студентов в Сочи традиционными. Также в рамках соглашениям между нашими вузами ждем во Франции и ребят из Олимпийского Университета, - рассказал руководитель группы, профессор университета Париж Юг Мишель Деборд.

Ирина СИЗОВА