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Нерадивые матери арестованы

Пятница, 20 января 2017 10:36
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В Приморско-Ахтарске судебные приставы привлекли к административной ответственности двух местных жительниц, накопивших крупные задолженности по уплате алиментов на содержание собственных детей.
В соответствии с законодательством Российской Федерации, представители закона применили в отношении женщин ст. 5.35.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). В соответствии с решением суда обе женщины получили по 10 суток административного ареста.
Если эта мера не вразумит горе-мамаш, каждая из которых накопила перед детьми задолженность на сумму свыше 300 000 рублей, то их ждет более суровое наказание – уже уголовная ответственность, предусмотренная ст. 157 УК РФ (злостное уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей).

Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю

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