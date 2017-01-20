Судебный пристав арестовал престижный внедорожник

Житель краевого центра задолжал ни много, ни мало, 8 миллионов рублей. Исполнительное производство о взыскании этой внушительной по любым меркам суммы было возбуждено в отделе судебных приставов по Центральному округу г. Краснодара.

В ходе проведения исполнительных действий судебный пристав Денис Пащенко наложил арест на принадлежащий неплательщику внедорожник «Mercedes-Benz-ML 350». Но добраться до автомобиля оказалось непросто. Гражданин не желал лишаться новенького автомобиля и прилагал массу усилий, чтобы сокрыть его от представителей закона. Задолжавший 8 миллионов рублей гражданин, преспокойно рассекал краснодарские просторы за рулём «Мерседеса», игнорируя финансовые обязательства и пребывая в полной уверенности относительно собственной безнаказанности.

Но Денис Пащенко объявил автомобиль в розыск, и в один прекрасный день идиллия должника закончилась. Обычная проверка документов инспектором ДПС неожиданно для владельца завершилась звонком судебному приставу и изъятием авто. Уговоры и бурные протесты в данном случае, как несложно догадаться, не помогли.

В настоящий момент «Mercedes-Benz» находится на охраняемой территории отдела судебных приставов. После оформления необходимых документов автомобиль отправится на принудительную реализацию. А до тех пор у почти уже бывшего автовладельца остается шанс заплатить долги и поменять нынешний незавидный статус пешехода на обладателя элитного транспортного средства.