Находящаяся под следствием вице-мэр Краснодара уволилась

Яковлева написала заявление об уходе по собственному желанию, глава Краснодара Евгений Первышов подписал его, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Яковлева арестована на два месяца по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, она согласовала сделку по аренде земли между водоканалом и частным предприятием и нарушила ряд норм — проект не прошел процедуру общественных слушаний и не были проведены торги. На время следствия ее отстранили от работы.

Яковлева координировала работу по правовым вопросам, вопросам муниципальной собственности и городских земель, вопросы финансового контроля.