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Находящаяся под следствием вице-мэр Краснодара уволилась

Пятница, 20 января 2017 10:37
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Яковлева написала заявление об уходе по собственному желанию, глава Краснодара Евгений Первышов подписал его, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Яковлева арестована на два месяца по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, она согласовала сделку по аренде земли между водоканалом и частным предприятием и нарушила ряд норм — проект не прошел процедуру общественных слушаний и не были проведены торги. На время следствия ее отстранили от работы.
Яковлева координировала работу по правовым вопросам, вопросам муниципальной собственности и городских земель, вопросы финансового контроля.

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