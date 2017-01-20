Глава Крымского района Анатолий Разумеев отправлен в отставку

Обращение об отставке Анатолия Разумеева подготовила группа депутатов района. Предложение было поддержано губернатором края.
В ходе 23-й внеочередной сессии Совета муниципального образования Крымский район большинством голосов депутатов принято положительное решение об отставке Анатолия Разумеева.
Сейчас обязанности руководителя муниципалитета исполняет Сергей Лесь, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Глава Крымского района Анатолий Разумеев отправлен в отставкуПятница, 20 января 2017 10:39
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Обращение об отставке Анатолия Разумеева подготовила группа депутатов района. Предложение было поддержано губернатором края.
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