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Глава Крымского района Анатолий Разумеев отправлен в отставку

Пятница, 20 января 2017 10:39
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Обращение об отставке Анатолия Разумеева подготовила группа депутатов района. Предложение было поддержано губернатором края.
В ходе 23-й внеочередной сессии Совета муниципального образования Крымский район большинством голосов депутатов принято положительное решение об отставке Анатолия Разумеева.
Сейчас обязанности руководителя муниципалитета исполняет Сергей Лесь, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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