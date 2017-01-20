Минобороны планирует отказаться от эксплуатации самолетов Ту-154

Министерство обороны рассматривает возможность вывода из эксплуатации самолетов Ту-154, Ту-134 и Ил-62М, используемых в вооруженных силах РФ. Заменой им могут стать новые лайнеры Ту-214 и SSJ 100. Для промышленности — компании «Туполев» и «Гражданских самолетов Сухого» — заказ крайне выгоден, поскольку гарантирует загрузку мощностей на заводах в Казани и Комсомольске-на-Амуре соответственно. Перспективы упираются в финансовый вопрос: министром поручено проработать его так, чтобы военным не пришлось изыскивать дополнительные средства.