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Дональд Трамп подписал первые указы

Суббота, 21 января 2017 01:17
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Церемонию подписания транслировали американские телеканалы. Трамп подписывал указы за столом в окружении семьи и высшего руководства США.
Судя по телевизионной картинке, было подписано много документов.
Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на пресс-службу Белого дома, в частности, был подписан документ, позволяющий Джеймсу Мэттису занимать пост министра обороны США.
Кроме того, президент завизировал ряд официальных назначений, а также документ, провозглашающий Национальный день патриотизма.
После подписания каждого документа Трамп дарил ручку кому-либо из своего окружения, в том числе своим внукам.

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