Белый дом: США покинут Транстихоокеанское партнёрство‍

Новый президент США Дональд Трамп намерен выйти из крупнейшего торгового соглашения - Транстихоокеанского партнерства (ТПП). Такой пункт содержится во внешнеполитическом разделе программы действий новой американской администрации, которая была размещена в пятницу на сайте Белого дома сразу после инаугурации Трампа.

"Слишком долго американцы были вынуждены принимать торговые соглашения, которые отвечали интересам вашингтонских инсайдеров и элит, а не работящих мужчин и женщин этой страны, - подчеркивается в документе. - Президент понимает, насколько важно ставить интересы Америки превыше всего в вопросах торговли".

Помимо выхода из ТПП новый президент намерен пересмотреть условия Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) и не исключает выхода и из него в том случае, "если партнеры откажутся заново провести переговоры с тем, чтобы предложить американским рабочим честную сделку".

Интересам последних, как отмечается в документе, должен будет отвечать любой последующий торговый договор США. В Белом доме рассчитывают, что такая стратегия позволит "добиться роста экономики США, возвращения рабочих мест на территорию страны".

ТПП - крупнейший пакт о свободной торговле, который в феврале 2016 подписали 12 государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Предыдущая администрация активно поддерживала участие США в этом объединении, однако документ о присоединении к ТПП не был ратифицирован конгрессом. Лидеры остальных государств-подписантов выражали мнение, что в существующем виде ТПП без американцев теряет смысл, поэтому не исключали возможности заново обсудить его положения и, возможно, пригласить туда Китай - одного из ключевых торговых конкурентов США а регионе.

NAFTA - соглашение о создании зоны свободной торговли между Мексикой, США и Канадой, вступившее в силу в 1994 году.