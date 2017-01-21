У России «на подходе» гиперзвуковое оружие

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов взорвал «информационную бомбу», заявив о том, что в России «на подходе гиперзвуковое оружие, которое требует использования принципиально новых материалов и систем управления, которые работают совершенно в другой среде - в плазме». О том, что это за диво и в чем его «фишка», военный обозреватель «КП» Виктор Баранец поговорил с военным экспертом журнала «Арсенал Отечества» Алексеем Леонковым.

- Алексей, можно предельно просто, на пальцах, объяснить народу - что такое гиперзвуковое оружие?

- Это ракета или летательный аппарат, скорость которых больше 2 километров в секунду.

- В Минобороны сказали, что такое оружие «на подходе».

- Да, еще СССР вёл подобные разработки, и они были продолжены. В 2016 году был проведен ряд успешных испытаний, которые и позволили уверенно говорить о скором завершении этих работ.

- А что значит эта загадочная фраза про «плазму»? В чем там суть?

- А в том, что когда летательный аппарат переходит на гиперзвуковую скорость, он создаёт вокруг себя «ударную волну», которая нагревается и ионизируется. Получается своего рода кокон, который и называют плазмой. Все космические аппараты, спускавшиеся с орбиты, при входе в атмосферу проходили через такой плазменный кокон.

- Мы можем уже сегодня говорить о конкретных образцах российского гиперзвукового оружия?

- Да. И можем даже их назвать. Например, это противокорабельная крылатая ракета «Циркон», «Изделие 4202» и стратегическая крылатая ракета Х-90. Но и новые зенитные ракеты для систем С-400 и С-300 обладают всеми характеристиками гиперзвука. Например, зенитная ракета системы С-300ФМ “Форт” способна развивать скорость 2,1 км/сек.

Предполагается, что и новая ракета А-235 «Нудоль» разрабатываемая для систем ПРО России также сможет летать на гиперзвуке.

- Хотелось бы (в допустимой мере конечно) узнать тактико-технические характеристики такого оружия... В чем его уникальность?

- Ну, вот «Циркон» - будет развивать скорость более 2,0 км/сек, нести боевую часть в 200 килограммов, и поражать надводные и наземные цели на дальности 500 километров.

«Изделие 4202» - разрабатывается для новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая способна поражать цели на дальности свыше 15 000 километров. В боевую часть «Сармата» входит 15 боеголовок (это как раз и есть «Изделие 4202»), которые будут поражать цель на скорости до 7 км/сек (почти первая космическая скорость!). Каждая боеголовка «Сармата» при входе в плотные слои атмосферы совершает сложные маневры для преодоления систем ПРО.

Особенность этих комплексов в том, что против них бессильны существующие системы ПВО и ПРО противника. А новейшие системы только разрабатываются.

- А как «у них»? Чего реально в создании такого оружия добились США, Китай, другие страны?

- Больше всего разработок ведут США. Но подобные проекты на разных стадиях есть и у Германии, Великобритании, Китая, Индии, Австралии и даже Бразилии.

- Как появление такого оружия на поле боя может изменить характер войны?

- Характер будущих войн меняется. Они станут скоротечнее, время на принятие решения будет занимать минуты или даже секунды.

Поэтому тот, у кого будут подобные виды оружия, сможет быстрее реагировать на любые действия противника. А высокоточные, маневрирующие гиперзвуковые боевые части ракет могут позволить отказаться от ядерного оружия. Ведь они повышают вероятность использования такого гиперзвукового оружия с превентивной целью разоружения противника (уничтожения центров силы и власти) до начала военного конфликта.

Появление гиперзвукового оружия произведёт в военном деле настоящую революцию. Первый, кто сумеет массово поставить на вооружение своей армии гиперзвуковые летательные аппараты, получит, по сути, абсолютное оружие, способное решать любые стратегические задачи в кратчайший срок и с минимальными затратами.