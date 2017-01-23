"Выхожу на ринг, чтобы побеждать..."

Известный российский боксер, чемпион Олимпийских игр "Рио-2016" Евгений Тищенко начал подготовку к будущим турнирам в Сочи. Здесь он рассказал нашему корреспонденту о своем детстве, проведенном в кубанской станице, о студенческих годах в Москве и Белгороде, о непростом пути к золотой олимпийской медали.

- Евгений, всех интересует, где и как вырастают олимпийские чемпионы? А в вашей биографической справке только короткая строчка - "Вырос в Краснодарском крае". Можно чуть подробнее?

- Разумеется! Родом я с Кубани, родился в 1991 году в станице Каневской. Обычная семья, отец Андрей Александрович и сейчас работает водителем. Мама Валентина Ивановна после моего рождения стала заниматься только домашним хозяйством, воспитывала нас с братом. В школе учился нормально, был в классе среди лучших, в аттестате, кажется, была всего одна тройка. Жизнь в сельской местности мне была по душе, помогла и в душевном, и в физическом плане. Соблазнов у нас было меньше, чем сейчас, о гаджетах, компьютерах и интернетах речи не заходило. Словом, детство было, как детство, много времени мы проводили на улице, футбол, походы, очень мне нравились казачьи праздники. В начале осени обычно выпадали совершенно счастливые дни, нас освобождали от уроков и отправляли помогать ближайшему колхозу собирать урожай арбузов. До сих пор убежден, что если ребенок в детстве подолгу сидит дома, ничего хорошего из этого не получится!

- Ну а как с боксом дело было?

- Все произошло в начале пятого класса. Тогда в школе появился тренер, который ходил по учебным комнатам и приглашал мальчиков на занятия боксом. Разумеется, мы записались всем классом и после уроков отправились в простенький спортивный зал, который был оборудован в школьном подвале. После первых же тренировок некоторые из ребят начали потихоньку уходить, зато другие, наоборот, влюблялись в занятия спортом на всю жизнь. Вообще-то я тогда был слабым и худым ребенком, очень высоким для своего возраста, организм за ростом развиваться не успевал. Кроме того, врачи находили какие-то шумы в сердце. А тут - регулярные занятия боксом. Мама тогда очень переживала, как у меня пойдут дела? Но постепенно все в доме стали замечать, что крепну я прямо на глазах, болеть перестал, словом, уже через год родители дружно поддерживали мое увлечение. Учителя тоже были рады, успеваемость у меня улучшилась, за школьными оценками в спортивной секции внимательно следили. При этом в

бокс мне сразу понравился, понял, что это дело как раз для меня. Занимался очень упорно, тренировок не пропускал никогда, хотя высокими спортивными результатами поначалу похвастаться не мог. Но и о том, чтобы оставить занятия боксом, мысли у меня никогда не появлялось!

- Понятно! Ну а дальше?

- После школы поступил в Московский горный университет. Тут мне бокс тоже помог, во всех приемных комиссиях вузов любят спортсменов. В нашем университете были хорошая секция бокса, хороший зал для тренировок. Тут на молодежном уровне я уже начал неплохо выступать, хотя все никак не мог пробиться на первенство страны. В 2008 году очень мечтал о молодежном чемпионате России, но не попал! Тренироваться с досады стал еще сильней. И что же, в 2009 году с ходу выиграл молодежный чемпионат страны, поехал на молодежный чемпионат Европы, и там победил! Очень к этому стремился! Сейчас, если встречаюсь с юными боксерами, обязательно об этом случае рассказываю, уверяю, если даже поначалу что-то не получатся, ни к коем случае нельзя прекращать тренировок. Один год, два, три, пять, семь, если упорно биться, то победы обязательно придут!

- Как при этом дела с учебой складывались?

- С учебой все, кстати говоря, неплохо было! Особых поблажек мне не давали, но, разумеется, если преподаватели за тебя болеют, как за спортсмена, относятся к тебе лучше! После окончания Московского горного университета решил учиться дальше. Поступил сразу в два вуза в Белгороде, в магистратуру государственного университета по специальности "физическая культура", а по моей горной специальности в аспирантуру при кафедре машиностроения технологического университета. Сейчас пишу кандидатскую диссертацию по технической теме, надеюсь, со временем смогу защититься. Очень благодарен президенту федерации бокса Белгородской области Владимиру Тебекину, который сразу в меня поверил, помог решить все бытовые проблемы. От имени Белгородской области меня начали направлять на различные сборы и турниры. Тогда моим тренером стал Олег Меньшиков. Замечательный человек, с которого стоит брать пример. Он обладает всеми качествами, к которым стремлюсь - волей, характером, любовью к боксу. Сам работает до седьмого пота, и спортсменов к этому приучил.

- И тогда пришли победы?

- Так и есть! В 2013 году выиграл боксерский турнир на Универсиаде в Казани, в 2014 году стал уже среди взрослых чемпионом России в первом тяжелом весе, в 2015 году - чемпионом Европы в Болгарии, затем чемпионом мира в Катаре, начал подготовку к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро.

Не скрою, поехать в Бразилию очень хотелось. В моей весовой категории у меня был очень сильный конкурент - Алексей Егоров из Обнинска. Ему я тоже бесконечно благодарен, поскольку у нас была острая конкуренция, оба могли расти, с каждым днем показывая все более и более серьезные результаты. В январе 2016 года тренерский совет сборной команды России решил, что в Рио-де-Жанейро надо ехать мне, тут начался уже олимпийский тренировочный цикл.

- Во время подготовки к Олимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро в дело вмешалась политика. Стремясь как можно сильнее унизить нашу страну, западные политики и пресса отыгрывались на наших спортсменах. Вначале допинговый скандал с "Мельбонием", затем отстранения от соревнований спортсменов и целых команд по различным видам спорта. Как это повлияло на ситуацию?

- Мы сплотились всей сборной командой России! Спортивная злость из-за нелепых политических интриг нам только сил придавала! Появилась крепкая команда, в которой все болели друг за друга, баскетболисты, волейболисты, боксеры, борцы, гимнасты, и так далее. Когда у меня были бои, то на трибуны приходили многие девушки и ребята, болели, поддерживали, это очень помогало! Если же говорить о допинге, могу с уверенностью сказать, что в Рио-де-Жанейро у нас была самая чистая команда из всех других. Если бы хоть кто-то попался, сняли бы всех российских спортсменов! Поэтому ответственность у нас была особая, и в итоге, у команды России не было ни одной положительной пробы на допинг за весь олимпийский турнир!

- Вы провели четыре победных боя, встречались с бразильцем Жуаном Ногейра, итальянцем Клементе Руссо, узбеком Рустамом Тулагановым и Василием Левитом из Казахстана. Чем запомнились эти бои?

- Первый бой на Олимпийских играх психологически был очень сложным! К тому же соперник - местный парень, бразилец Жуан Ногейра. За него болел весь огромный зал, трибуны бешено гнали соперника вперед, а мою фамилию как назовут - дружный свист! Даже обидно стало, нельзя же так откровенно в одни ворота играть! Но едва гонг ударил, волнение у меня сразу пропало, хорошие пошли удары, в двух первых раундах все уже решилось, преимущество было на моей стороне. Итальянец Клементе Руссо вообще был для меня принципиальным соперником. Он двукратный чемпион мира, обладатель серебряных олимпийских медалей в "Пекине-2008" и "Лондоне-2012". Конечно, приехал в Рио-де-Жанейро за золотой олимпийской медалью, к которой стремился всю свою карьеру. Понимал я, что будет тяжелый бой, трудно было достать соперника, но несколько атак в первом раунде все-таки удались, дальше дело лучше пошло, приятно было получить победу. Затем финал с Василием Левитом из Казахстана. Непростой бой, но в итоге все пять судей отдали мне победу. Потом была

золотая олимпийская медаль на пьедестале, наш флаг и гимн в огромном зале! Как долго я шел к этому! Олимпийский чемпион! Огромная радость и за себя, и за маму, и за отца, и за моего тренера, и за станицу Каневскую, и за город Белгород, и за столицу Москву, и за всю нашу Россию!

- Как встречали на Родине?

- Из-за политических скандалов, сборная команда России завоевала в Рио-де-Жанейро не так много олимпийских медалей, как хотелось! Зато каждая из них была нам особенно дорога. Тем более, олимпийское "золото". Встречали нас дома, как героев. Всех олимпийских призеров пригласили в Кремль! Президент России Владимир Владимирович Путин нас поблагодарил, вручил награды. Меня наградили Орденом Дружбы. Ребята сразу поздравлять начали! После этого Владимир Владимирович Путин еще с представителями всех видов спорта отдельно пообщался. Когда подошел к боксерам, обратился прямо ко мне, сказал, что смотрел завершающий бой по телевизору, что очень рад моей победе! Не скрою, услышать такое было очень приятно! Потом я ездил в станицу Каневскую, родителей повидать! Там была встреча с болельщиками, опять в мой адрес много добрых слов наговорили. В Белгороде вообще был настоящий праздник! Мальчишки-боксеры пришли на встречу в огромном количестве, все просили сфотографироваться вместе с ними. Ветераны спорта пришли с боевыми орденами на груди, благодарили, спасибо, дескать, сынки, чести страны не посрамили! Понятно сразу стало, как много людей за нас переживало, нельзя было, конечно, их надежды обмануть!

- Поедете в 2020 году на Олимпийские игры в Токио защищать цвета российского флага?

- Дай Бог! К тренировкам вот уже приступил...

- Позвольте еще личный вопрос. В одном из интервью вы говорили, что вам очень помогает православная вера. Это так?

- Любой человек должен верить! Не скажу, что очень сильно в это углубляюсь, но в православный храм хожу, молитвы знаю, повторяю их про себя в трудные минуты. И мне это в жизни всегда помогает!

Вела интервью Ирина СИЗОВА.