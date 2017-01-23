Формула-1: теперь дешевле

Стоимость билетов на российский этап знаменитой гонки «Формула-1», который пройдет в Сочи с 27 по 30 апреля, снижена. Впервые увидеть заезды болидов можно будет всего за две тысячи рублей.

- Однодневный билет, стоимость которого составляет две тысячи рублей, является новшеством этого года. Он предназначен для зрителей, которые могут посетить Гран-при только 28 апреля. Его обладатели получат возможность увидеть свободные заезды с нескольких трибун, - рассказали представители «СочиАвтодрома».

При покупке билетов на «Формулу-1» в Сочи сейчас действует специальная акция – до 20 февраля болельщики имеют возможность приобрести билеты любой категории со скидкой 10 процентов. Так трехдневный доступ на королевские гонки в зону свободного размещения без посадочных мест обойдется в 4,5 тысячи рублей. Самый дешевый билет на два дня на трибуны стоит 7470 рублей. Четырехдневный доступ на трибуны составит около девяти тысяч рублей. А вот за места в ложе на главной трибуне любителям автоспорта придется заплатить от 44100 до 145 800 рублей.

- Билет на четыре дня Гран-при «Формулы-1» в Сочи действует с 27 по 30 апреля и включает не только гоночные соревнования и развлекательную программу, но и прогулку по пит-лейну, - отмечают организаторы.

Предусмотрены скидки и для постоянных зрителей. Акция "Возвращайся на Гран-при" дает возможность посетителям российских этапов 2015 и 2016 годов купить билеты на гоночный уикенд со скидкой 15 процентов от номинальной стоимости. Для тех, кто приедет в Сочи всей семьей предусмотрено 10-ти процентное снижение цены на взрослый билет и 50-ти процентное на детские.

Ирина СИЗОВА