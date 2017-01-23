Ядовитые стеклоомывающие жидкости изымают из магазинов в Краснодаре

Выявлены стеклоомывающие жидкости отечественного производства, с превышением метилового спирта в сотни раз.

Так, при проведении проверки в отношении ИП Карагадиева Г. М. (г. Краснодар, ул. Бабушкина, 236) специалистами Управления была выявлена продажа стеклоомывающей жидкости торговой марки «GleidExclusive» (-30), изготовитель ООО «ИнжТехПоставка», г. Москва, ул. 1 Ямского поля, 30, пом. 7, в которой обнаружен метиловый спирт в концентрации 23,7%, при норме не более 0,05%, что превышает гигиенические нормативы в 474 раза.

При проведении проверки в отношении ИП Чалик В. В., расположенном по адресу г. Краснодар, ул. Селезнева, 87, выявлены стеклоомывающие жидкости в ассортименте различных производителей:

«Спектр лимон -20» производитель ООО «ФРАМ», 142114, Московская область, г. Подольск, ул. Гайдара, д. 10 В, помещение 5, комната 1 — обнаружен метиловый спирт в концентрации 24,1%, при норме не более 0,05, превышение гигиенического норматива в 482 раза.

Стеклоомывающая жидкость производства «BUBBLE GUM» ООО «ТЕКТРОН», Россия, Моск. В., г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 1а, обнаружен метиловый спирт в концентрации 25,2%, при гигиеническом нормативе не более 0, 05%. Превышение метанола в 504 раза.

Все вышеуказанные партии стеклоомывающих жидкостей, опасных для жизни и здоровья граждан, арестованы.

Управлением Роспотребнадзора приняты меры административного воздействия. Материалы переданы в суд по подведомственности.