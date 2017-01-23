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Сочи может значительно упростить въезд для иностранцев

Понедельник, 23 января 2017 10:40
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Речь идет о предоставлении иностранцам электронных виз.
Порядок въезда в город-курорт Сочи планируется установить такой же, как для свободного порта Владивосток. 19 января 2017 года комитет Госдумы одобрил проект закона об упрощенном визовом режиме в порту Владивосток. Чтобы получить туда визу, достаточно будет подать заявление в форме электронного документа. Причем иностранцы, оформившие электронную визу, смогут перемещаться по всей территории Приморья.
Соответствующим ведомствам уже поручено подготовить предложения и по внедрению электронной визы на территории Сочи. Правда, электронными смогут быть визы только туристические, однократные деловые и гуманитарные сроком действия до 30 дней, сообщают «Вести Сочи».

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