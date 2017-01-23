Сенаторы попытаются помешать Трампу отменить санкции против РФ

Сенаторы-демократы Чак Шумер и Бен Кардин собираются на следующей неделе предложить законопроект, который помешает президенту США отменить санкции в отношении России без одобрения Конгресса, сообщает в воскресенье ABC News.

Как рассказал Шумер, инициативу поддерживает целая группа сенаторов, в том числе и республиканцы, в частности, Джон Маккейн и Линдси Грэм.

Отменив санкции, мы тем самым скажем России: “Продолжайте, вмешивайтесь в наши выборы и делайте другие плохие вещи”. То же самое это будет означать для Китая и Ирана. Это будет ужасно.

Чак Шумер

Сенатор-демократ

В связи с этим он предлагает, чтобы любое решение, касающееся отмены или ослабления санкций, должно было получить одобрение конгрессменов.

«Отмена санкций, которые введены против России из-за ее действий в отношении Украины, из-за угрозы Прибалтике, из-за попытки вмешаться в наши выборы — вне зависимости от того, была ли эта попытка успешной, создаст для нас угрозу, с которой мы никогда не сталкивались за всю историю Америки», — предупреждает конгрессмен.