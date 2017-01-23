Налоги компаний могут зависнуть в банках

Очередной период уплаты налогов может оказаться проблемным для компаний и банков. Минфин так и не выпустил подзаконные акты, которые регламентируют оформление платежей по налогам, перечисляемым за третьих лиц.

В результате банкиры попали в затруднительное положение: с одной стороны, отказать клиенту в такой услуге нельзя, с другой, — налоговики могут не зачесть неверно оформленный с их точки зрения платеж. В таком случае клиент имеет право потребовать от банка возмещения расходов на пени и штрафы.

На этой и следующей неделе банкам предстоит обработать большой объем налоговых платежей. 25 января истекает срок уплаты юридическими лицами налога на добавленную стоимость (НДС) за четвертый квартал 2016 года, который является лидером поступлений в бюджет (по данным ФНС, 2,4 трлн руб. за 11 месяцев 2016 года).

Спустя три дня наступает срок уплаты налога на прибыль, далее налогов на имущество, транспортного, акцизов и пр.

Это первые массовые перечисления налогов после вступления в силу поправок к Налоговому кодексу (НК РФ) от 30 ноября 2016 года, которые позволили «иным» лицам уплачивать налоги за налогоплательщика. Однако воспользоваться новой возможностью, как показал опрос «Ъ» крупнейших банков (топ-10), в ближайшее время не удастся. Банки не готовы проводить налоговые платежи за третьих лиц, ссылаясь на отсутствие нормативных документов.

Мы ожидаем, когда нормативные акты по оформлению платежных поручений (107н Минфина и 383-П ЦБ) будут приведены в соответствие с поправками к НК РФ. После этого мы предоставим клиентам возможность уплаты налогов за третьих лиц.

Наталья Масарская

Руководитель отдела развития электронного бизнеса Райффайзенбанка

Непосредственный регулятор банков — ЦБ разъяснил «Ъ», что необходимости изменения его внутренних документов нет.