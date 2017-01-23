Минтруд поддержал идею ограничить расчеты наличными

Глава Минтруда подчеркнул, что, по его мнению, это «очень правильное решение». «Где вы за границей купите что-то дорогое за наличные? Там 500 евро нигде разменять нельзя», — отметил Топилин.

21 января, министр финансов Антон Силуанов предложил ограничить расчеты наличными деньгами, чтобы сделать российскую экономику более прозрачной. «За счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов», — объяснил глава Минфина свою позицию.

В начале года наличные расчеты на суммы более 1,8 тысячи долларов были запрещены на Украине. Нацбанк объяснил решение необходимостью развития безналичных расчетов.

В России идея ограничения дорогих покупок за наличные средства обсуждалась в 2012 году с участием Центробанка и Минфина. В Госдуму внесли соответствующий законопроект, но документ не был принят.