Массовое выдворение незаконных мигрантов

Судебные приставы Динского районного отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю препроводили в специализированный приёмник 36 нелегальных гостей России.

17 женщин и 19 мужчин, большинство из которых являются гражданами Украины и Узбекистана были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в ходе проверки документов. Как это обычно бывает, мигранты приехали в Россию на заработки, но не приняли во внимание значимости легализации своего пребывания на территории страны.

Как результат – суд вынес постановление об административном выдворении нелегалов в государства гражданской принадлежности, после чего вся партия отправилась в Центр временного содержания нелегальных мигрантов, недавно перемещенный из сочинского микрорайона Вардане в Гулькевичский район Краснодарского края.

С учетом многочисленности незваных гостей России, в их препровождении приняли участие 6 судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов Динского районного отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю. Только лишь оформление документов в спецприёмнике заняло порядка 12 часов.

После приобретения билетов и подготовки документации все задержанные мигранты отправятся на историческую родину.



Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю