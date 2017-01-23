Преступная хитрость подлежит суровому наказанию

Уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 312 УК РФ (Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации) возбуждено в отношении жителя Тбилисского района Краснодарского края.

В рамках двух исполнительных производств судебным приставом был наложен арест на принадлежащий станичнику автомобиль «Hyundai Аccent» 2008 года выпуска. Должник был официально предупрежден об ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу имущества, подвергнутого описи и аресту.

Тем не менее, когда спустя некоторое время представитель закона прибыл для проверки сохранности арестованного имущества, выяснилось, что арестованный автомобиль отсутствует.

Ожидаемым результатом стало уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 312 УК РФ. В настоящее время по данному делу проводится дознание. В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации в перспективе для безответственного хранителя наказание: от штрафа в размере до 80 тысяч рублей до ареста на срок до двух лет.



Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю