Христианство - глубоко жертвенная религия. Христианин должен учиться не только принимать, но и отдавать, причем и в самом земном, жизненном смысле этого слова. Невозможно всегда только получать, потреблять и жить только ради своего блага. Поэтому нам необходимо учиться жертвовать – жертвовать своим времени, имуществом, вниманием, своими силами и это должно идти от сердца совершенно честно, осознанно и с любовью.

Важно понимать, что такое благотворительность, что она значит для нашего спасения. Жертвует ли человек на храм, или пострадавшим от стихийных бедствий – и то, и другое благотворно для его сердца, оно будет становиться всё вместительнее. Когда нужды других людей воспринимаешь как свои, в тебе растёт любовь, твоё сердце становится всё более открыто для приятия Благодати Божией.

Деньги, время, силы, таланты, знания - может жертвовать абсолютно каждый, независимо от уровня дохода, возраста и обстоятельств жизни, и вместе мы можем сделать так, чтобы двери храма были открыты и для нас, и для наших детей, и для всех, кто ищет истинную Церковь, для тех, кто ищет православие.

Дорого личное сердечное участие в судьбе храма, его настоятеля, священнослужителей, прихожан, а не размер пожертвованной денежной суммы и только тогда человек по-настоящему может почувствовать себя прихожанином, когда принимает личное участие в судьбе прихода. Старец Паисий Святогорец часто в своих поучениях говорит о том, что все сделанное человеком для Бога духовно обогащает его самого.

В это воскресенье 29 января у прихожан и храма Вознесения Господня состоится праздник – освящение новых куполов, которые были изготовлены исключительно на пожертвования прихожан. Службу возглавит митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.

Обращаясь ко всем людям доброй воли, просим Вас оказать посильную помощь в строительстве нашего храма. Не имеет значения сумма, которую Вы сможете пожертвовать. Любая сумма будет бесценным вкладом в это благое дело. Для всех, кто решит откликнуться на просьбу и внести свою лепту, сообщаем банковские реквизиты прихода: г.Краснодар, пос.Пашковский, ул. Ярославского 78/4, тел.: 8-918-377-8-000, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , сайт: voznes.prihod.ru

Получатель: Местная религиозная организация православный Приход Свято-Вознесенского храма г. Краснодара п. Пашковского Краснодарского края Екатеринодарской и Кубанской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) ИНН: 2312025195 КПП: 231201001 Полные банковские реквизиты: Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ №8619 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.КРАСНОДАР БИК: 040349602 к\сч: 30101810100000000602 р\сч: 40703810630000020064

Святые отцы учат нас – «создающий рукотворный дом Божий на земле, создает себе нерукотворный дом на небе».

«Те, кто строит храмы, входит в историю – не только человеческую. Их имена особо записываются в Книге жизни. Верим, что многие грехи людям прощаются за такое святое дело!»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Спаси Вас Господи на многоя лета!

ХРАМ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ, г.Краснодар, пос.Пашковский, ул. Ярославского78/4, тел.: 8-918-410-89-00, (861) 227-57-58, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , сайт: voznes.prihod.ru