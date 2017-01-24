«Краснодарское краевое отделения «ОПОРЫ РОССИИ» поставило под сомнение конституционность поправок в закон об ограничениях торговли пивом

Краснодарское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» обратилось в органы краевой и федеральной власти с просьбой проверить на соответствие Конституции РФ поправок в краевой закон «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков», принятый Заксобранием Краснодарского края.

Согласно этим изменениям с 1 января 2017 года введен запрет розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в розлив в организациях торговли и общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, а также во встроенных, в пристроенных, во встроено-пристроенных помещениях многоквартирных домов (за исключением ресторанов и кафе, размещение которых предусмотрено проектной документацией при строительстве многоквартирных домов).

При этом не допускается розничная продажа указанной выше алкогольной продукции с 23 часов до 11 часов в организациях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, а также во встроенных, в пристроенных, во встроено - пристроенных помещениях многоквартирных домов.

По мнению бюро по защите прав предпринимателей, основанном на консультациях с представителями бизнеса, запрет на реализацию разливного пива в помещениях, расположенных в жилом секторе, ограничивает права граждан на предпринимательство, следовательно, может быть принят только на федеральном уровне.

ККО "ОПОРА РОССИИ" обращается к региональной власти с просьбой направить в Конституционный суд РФ запрос о проверке конституционности абзаца 2 части 5 статьи 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» №171-ФЗ. По мнению заявителей, правовой акт «ограничивает свободу экономической деятельности граждан и право на свободное использование гражданами своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, предусмотренные статьями 8 и 34 Конституции РФ».

Эту правовую коллизию и считает ключевой Мурат Дударев, руководитель бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Краснодарского регионального отделения "ОПОРЫ РОССИИ":

"Поправки, принятые Законодательным собранием края в октябре 2016 года, в закон «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков» базируются на положении федеральных нормативных актов, которые нарушают базовые конституционные принципы. Закон предоставляет право субъектам Федерации «устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции». В соответствии же с частью 3 статьи 55 Конституции России права и свободы человека могут быть ограничены федеральным законом в той мере, в которой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя. Именно в этом мы и видим противоречие: конституционная норма означает, что ограничения должен устанавливать источник права федерального уровня, а не субъекты федерации".

Председатель ККО «ОПОРЫ РОССИИ» Даниэль Башмаков заявил о намерении обратиться в Конституционный суд самостоятельно, если это обращение проигнорирует краевая власть. Предприниматели "ОПОРЫ" уже обратились в администрацию края, в заксобрание, в федеральную структуру общественной организации "ОПОРА РОССИИ", а также отправили обращение на сайт правительства РФ. В частности, руководитель краевой ОПОРЫ сказал: «Предприниматели, к которым поступали уведомления о необходимости прекратить свою деятельность, все чаще обращаются к нам в организацию. Стали звонить предприниматели из Москвы и соседних регионов, инвестировавшие в бизнес в регионе. Мы будем помогать им в подаче в суд исковых заявлений на действия Заксобрания, а также намерены оказать правовую поддержку в суде. Мы пройдем этот путь и надеемся, что подобный прецедент положительно скажется на совершенствовании практики отстаивания предпринимателями своих прав".

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Для справки:

Еще в феврале 2016 г. депутаты городской Думы Краснодара выступили с предложением ограничить продажу пива и безалкогольных тонизирующих напитков на розлив в магазинах и предприятиях общественного питания площадью менее 50 кв. м, размещенных в жилых зданиях и пристройках к ним. После рассмотрения комитетом ЗСК из законопроекта было исключено ограничение по площади, после чего он был повторно внесен в краевой парламент. По мнению депутатов, закон направлен на поддержание здорового образа жизни и защиту интересов жильцов, проживающих в непосредственной близости от пивных магазинов.

«Сейчас изначально при строительстве многоэтажных домов первые этажи проектируются под коммерческие помещения. Там могут находиться магазины разливного пива, но в 22 часа они обязаны прекратить продажу напитка. Заведения, имеющие статус кафе и ресторанов, могут предлагать спиртное, но на вынос они они имеют право продавать его только до 23 часов»,— пояснил заместитель председателя комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка ЗСК Дмитрий Козаченко.

Один из заметных участников пивного рынка Вячеслав Дрига так оценил убытки бизнеса вследствие принятия поправок в закон:

"Около 1 тыс. из 2 тыс. магазинов в крае будут закрыты. Из 70 пивоваренных заводов Кубани 20—30 прекратят работу, а увольнения затронут 4—5 тыс. сотрудников. Пострадают предприятия транспортной логистики и сопутствующие производства, выпускающие тару и снеки. Это огромные потери для рынка, работающие на этих предприятиях люди потеряют работу, а казна — налоги. Бизнес потеряет не менее 2 млрд руб., а это повлечет череду банкротств».

Председатель ККО "ОПОРА РОССИИ" Даниэль Башмаков также оценивает шаги законодателей, как поспешные и неконструктивные. Он отметил, что в случае с предпринимателями, торгующими напитками на площадях, переведенных из жилых в нежилые, закон обрел "обратную силу". Все, покупавшие недвижимость под торговлю пивом по действующим правилам, пострадали. Взятые кредиты нужно возвращать. Работникам надо платить зарплаты. Меж тем, новые неожиданные правила обернутся для многих предпринимателей разорением, - считает он.

«Безусловно, спокойствие и порядок в городе и наш приоритет. И мы за чистоту, тишину и соблюдение санитарных норм. Логично было бы ужесточить требования к предпринимателям, которые не соблюдают правила, требовать от них открытие обязательных туалетов для клиентов, штрафовать за антисанитарию, но не рубить отрасль под корень. При этом запрет на торговлю пивом не коснулся магазинов крупных торговых сетей, также пристроенных к жилым домам или расположенных также в многоквартирных домах. В подыгрывании крупных торговым сетям мы видим нарушение принципов честной конкуренции".