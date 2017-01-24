Мир. Дружба. Сочи. Молодежь

Более 20 тысяч молодых людей станут участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Около половины из них приедут из российских регионов. К ним присоединятся представители 150 стран мира, подтвердивших свое участие.

- Стартует XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов 14 октября праздничным парадом в Москве, 15 октября состоится его торжественное открытие в Сочи, а 21 октября — «большое шоу» закрытия, - рассказала руководитель рабочей группы по подготовке Ксения Разуваева.

Девизом сочинского фестиваля станет «За мир и дружбу». Эмблема повторит знакомый многим символ 1985 года, когда наша страна уже объединила молодежь со всей планеты. На ней по-прежнему будет изображен голубь в центре ромашки, пять разноцветных лепестков, символизирующих пять континентов. Участников фестиваля молодежи ждет насыщенная культурная программа. В дискуссионных клубах предполагается обсудить вопросы экономики и политики, международной безопасности, межнациональных отношений.

- Фестиваль призван консолидировать молодежное мировое сообщество вокруг идеи справедливости, укрепить международные связи, межнациональное и межкультурное взаимодействие, - подчеркивают организаторы мероприятия.

Помогать на Всемирном фестивале молодежи в Сочи будет около семи тысяч волонтеров, отобранных в 20 региональных центрах. Смета мероприятия составит 4, 5 миллиарда рублей.

Ирина СИЗОВА