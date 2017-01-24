Конкурс ФСБ России

Для участия в конкурсе ФСБ России «На лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов безопасности» пограничники приглашают жителей Кубани.

Традиционно конкурс проводится по следующим номинациям: «Телевизионные и радиопрограммы», «Художественная литература и журналистика», «Музыкальное искусство», «Кино и телефильмы», «Актерская работа» и «Изобразительное искусство». Кстати, в минувшем году в последней номинации Краснодарский скульптор Владимир Золотухин получил первую премию ФСБ России за памятник «Защитникам рубежей Отечества - пограничникам». За 11-летнию историю этого конкурса впервые такой награды удостоился житель Кубани.

Для участия в конкурсе принимаются произведения, в которых создан положительный образ сотрудника пограничных органов и объективно отражена деятельность ведомства.

Заявки принимаются до 1 октября 2017 года. Подробную информацию о

о порядке их оформления можно получить на официальном сайте ФСБ России в сети интернет (www.fsb.ru).