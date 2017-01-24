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СМИ: Китай разместил у границы с Россией межконтинентальные ракеты DF-41

Вторник, 24 января 2017 11:27
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По предварительным данным, ракета размещена в находящейся на границе с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян.
Военные аналитики предполагают, что это вторая стратегическая ракетная бригада DF-41, поступившая в китайские войска.
Global Times отмечает, что, по данным некоторых СМИ, публикация в интернете фотографий размещенной Китаем новой ракеты связана с инаугурацией президента США Дональда Трампа и может быть ответом Пекина «на провокационные заявления Трампа о Китае». DF-41 — это твердотопливная дорожно-мобильная межконтинентальная баллистическая ракета, включающая от 10 до 12 ядерных блоков индивидуального наведения, с максимальной дальностью примерно 14 тыс. км.
Ранее представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил о «чрезвычайной обеспокоенности» Пекина заявлениями президента США Дональда Трампа о статусе Тайваня. Господин Гэн сказал, что они «могут плохо повлиять» на отношения Вашингтона и Пекина.
Кроме того, против углубления конфронтации с Китаем высказались несколько крупных американских компаний, опасаясь потери рынка, который для многих из них стал основным.

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