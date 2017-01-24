Мессенджеры подводят к идентификации

Российские власти вернулись к идее регулирования деятельности мессенджеров вроде WhatsApp, Viber и Telegram.

Описание таких сервисов включено в поправки к закону «О связи», разработанные Роскомнадзором и МВД при участии сотовых операторов. Последним этим же законопроектом упростят привлечение новых абонентов, разрешив продавать сим-карты через интернет.

В распоряжении «Ъ» оказался законопроект, предлагающий включить в закон «О связи» понятие «информационно-коммуникационные сервисы обмена мгновенными сообщениями».

Согласно документу, это услуги обмена электронными сообщениями электросвязи, неразрывно связанные с услугами связи.

Организаторы распространения информации в интернете предоставляют для этого программное обеспечение, позволяющее идентифицировать пользователя, говорится в законопроекте.

Собеседник «Ъ» на рынке сотовой связи говорит, что проект разработал Роскомнадзор, в рабочей группе участвовали сотовые операторы. Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский не подтвердил информацию о причастности ведомства к разработке поправок.

По словам другого источника «Ъ», законопроект инициировало МВД, «заинтересованное в пресечении незаконных продаж сим-карт». В МВД на запрос «Ъ» не ответили.

Идея регулирования мессенджеров путем заключения договоров с операторами связи и идентификации клиентов таких сервисов содержалась в законопроекте Медиакоммуникационного союза (МКС, объединяет медиахолдинги и сотовых операторов) о регулировании OTT-сервисов, но позже была исключена.

Участники интернет-отрасли и рабочая группа «Связь и IT» экспертного совета при правительстве РФ раскритиковали документ, заявив, что он нарушает конституционные права граждан, ограничивая приватность в общении между пользователями. В МКС не комментируют ситуацию.

Теперь поправки о мессенджерах могут быть включены в новый законопроект об упрощении бизнеса сотовых операторов.