Кондратьев подписал постановление о раздельном сборе мусора

Сбор будет разделен на три этапа. На первом из них (2017 — 2027 гг) в городских округах и сельских поселениях с населением более 10 тыс. человек сбор будут вести по компонентам: отходы электронного оборудования, специфические коммунальные отходы, пищевые отходы, отходы для вторичного использования, крупногабаритные отходы.

В период с 2027 по 2037 годы мусор будет собираться по группам: специфические коммунальные отходы (батарейки, ртутные лампы, термометры), пищевые отходы, отходы для вторичного использования, крупногабаритные отходы. В оставшееся десятилетие сбор мусора будет разделен на фракции: стекло, бумага, пластик, текстиль, металлы.

«При осуществлении раздельного сбора отходов должны использоваться контейнеры со следующей цветовой индикацией и письменными обозначениями: бумага — синий цвет, пластик — оранжевый, стекло — зеленый, пищевые отходы — черный, отходы для вторичного использования — серый, отходы электронного оборудования — коричневый, специфические коммунальные отходы — красный», — рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.