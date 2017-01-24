В Армавире работница управляющей компании присвоила квартиру умершего

Прокуратура Армавира провела проверку по факту перехода права собственности на квартиру работнице управляющей компании от умершего одинокого мужчины. Будучи должностным лицом, женщина в 2016 году стала собственницей квартиры, владельцем которой был 76-летний пенсионер, умерший в 2014 году. Документы на передачу собственности оказались подложными - и основаны на заочном судебном решении, которое было вынесено уже после смерти владельца квартиры.

Через несколько дней после ее приобретения, женщина продала квартиру. Сейчас материалы проверки направлены в следственный комитет, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. Возбуждено уголовное дело по статьям 159.4 и 303.1 УК РФ - "фальсификация доказательств по гражданскому делу и хищение имущества путем обмана в особо крупном размере".