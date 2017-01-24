СЮЖЕТ ДНЯ

〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

В Армавире работница управляющей компании присвоила квартиру умершего

Вторник, 24 января 2017 11:36
Оцените материал
(0 голосов)

Прокуратура Армавира провела проверку по факту перехода права собственности на квартиру работнице управляющей компании от умершего одинокого мужчины. Будучи должностным лицом, женщина в 2016 году стала собственницей квартиры, владельцем которой был 76-летний пенсионер, умерший в 2014 году. Документы на передачу собственности оказались подложными - и основаны на заочном судебном решении, которое было вынесено уже после смерти владельца квартиры.

Через несколько дней после ее приобретения, женщина продала квартиру. Сейчас материалы проверки направлены в следственный комитет, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. Возбуждено уголовное дело по статьям 159.4 и 303.1 УК РФ - "фальсификация доказательств по гражданскому делу и хищение имущества путем обмана в особо крупном размере".

Прочитано 143 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Кондратьев подписал постановление о раздельном сборе мусора В Сочи осужден водитель-наркоман, сбивший насмерть двух пешеходов‍ »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.