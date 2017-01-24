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В Сочи осужден водитель-наркоман, сбивший насмерть двух пешеходов‍

Вторник, 24 января 2017 11:38
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Жителя Адлерского района Сочи Рафаэля Сеферяна приговорили к 5,6 годам лишения свободы в колонии-поселении и 3-летнему запрету на вождение, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. 10 октября 2016 года Сеферян, будучи пьяным, сел за руль автомобиля "Huyndai Grand Starex" и направился в направлении Красной поляны.

По пути он съехал с дороги на тротуар и сбил двух пешеходов, стоявших у автобусной остановки. От полученных травм пострадавшие скончались на месте. Приговор в отношении Сеферяна по статье 264.6 УК РФ в законную силу пока не вступил.

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