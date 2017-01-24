Вспыльчивый тихоречанин будет привлечен к уголовной ответственности

Ни к чему хорошему не привел темперамент жителя Тихорецкого района, который дал выход эмоциям на приеме у судебного пристава. Непонятные моменты исполнительного производства нужно выяснять в общепринятой вежливой манере, а не взрываться, словно петарда, а тем более – при наличии долга по алиментам.

Житель района, накопив задолженность перед собственным ребенком за несколько месяцев, был вызван на прием к судебному приставу-исполнителю. Однако вместо конструктивной беседы о том, как горе-папаша планирует погашать уже успевшую накопиться задолженность, он накинулся на представителя закона с потоком оскорблений.

Должник осыпал представителя закона отборной бранью на глазах у других посетителей Тихорецкого районного отдела судебных приставов. Его не смутили ни свидетели инцидента, ни неоднократные предупреждения об уголовной ответственности. Таким образом. алиментщик высказывал свое мнение по поводу действий судебного пристава – в рамках взыскания задолженности по алиментным платежам наложившего арест на его имущество.

Итогом бурной реакции стало возбуждение в отношении темпераментного неплательщика уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст.319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»). Соответствующее сообщение о преступлении уже поступило в следственный отдел по Тихорецкому району СУ СК РФ.

Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю