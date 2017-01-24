Работы по поиску скрытых потерь воды

В поселке Береговой специалисты филиала «Таманский групповой водопровод» ООО «Югводоканал» обнаружили и устранили крупную утечку воды. Однако выявить ее было непросто. Дело в том, что место повреждения водопровода находилось рядом с обрывом недалеко от Динского залива.

«Видимых признаков утечки воды на поверхности в ходе визуального осмотра не обнаружено. Вода стекала в залив, не выходя на поверхность земли. В том, что где-то есть повреждение, сомнений не было – резко вырос расход воды в поселке, почти в четыре раза. Для поиска пришлось применить специальное диагностическое оборудование. В результате обследования водопровода акустическими датчиками утечка была выявлена на окраине поселка и в кратчайшие сроки устранена», - рассказал старший мастер РЭУ-магистраль филиала «Таманский групповой водопровод» ООО «Югводоканал» Сергей Плетнев.

Подобный случай не единичный. Только в 2016 году специалисты предприятия выявили и устранили более 40 скрытых повреждений на сетях ООО «Югводоканал». Это позволило добиться снижения потерь воды, значительно сократить сроки ремонтных работ, повысить надежность водоснабжения.

«Бывает, что в трубе появляются свищи, но воде сложно выйти на поверхность, особенно в скальном грунте. Тогда она ищет более легкий путь и порой поднимается на поверхность километра за полтора от аварийного места. Основанием для активного поиска чаще всего служит перерасход воды. Использование специального оборудования и приборов помогает установить точное место протечки и обеспечить быструю ее ликвидацию», - говорит ведущий специалист службы сбыта РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ООО «Югводоканал» Виталий Тараненко.

Надо отметить, что работа по выявлению скрытых утечек в ООО «Югводоканал» носит не только аварийно-восстановительный характер, но и регулярно проводится в рамках плановых работ по обследованию водопроводных сетей. Ежегодно обследуются десятки километров трубопроводов. В каждом подразделении предприятия имеются специалисты, которые прошли обучение и профессиональную подготовку по работе с диагностическим оборудованием с целью обнаружения скрытых утечек. Данные, полученные в результате мониторинга водопроводных сетей, специалистам водоканала помогают комплексно наметить фронт предстоящих работ.