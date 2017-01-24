Активисты ОНФ в Краснодарском крае подвели промежуточные итоги мониторинга дорожных работ в зимнее время

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае подвели промежуточные итоги мониторинга дорожных работ в зимнее время года. По информации общественников, в четырех муниципальных образованиях края зафиксирована укладка дорожного покрытия в непогоду – Краснодаре, Белореченске, Темрюкском районе и на участке трассы Новороссийск – Анапа – Верхнебаканский. Общественники провели осмотр всех выявленных участков дороги для оценки ее состояния после зимнего ремонта. Все выявленные факты будут направлены в прокуратуру Краснодарского края для проведения точечной проверки.

Представители регионального отделения ОНФ провели первое выездное мероприятие на недавно отремонтированном участке дороги в станице Тамань Темрюкского района. Здесь уже необходим ремонт дорожного покрытия, спустя три недели после укладки асфальта. В ходе изучения ситуации было выяснено, что по условиям муниципального контракта исполнитель должен был приступить к работам 11 октября 2016 г. Работы должны были быть выполнены за 40 календарных дней. Помимо того, что укладка асфальта происходила практически на воду и при минусовой температуре на лед, так как во время работ был поврежден водопровод, также были выявлены и иные нарушения: срок начала работ был сдвинут практически на месяц, информационные стенды во время проведения работ не были установлены (ввиду чего автотранспорт жителей улицы был заблокирован на время дорожных работ), более того, некоторые используемые материалы не соответствовали смете. Общественники направили главе Таманского сельского поселения Темрюкского района письмо с просьбой не допустить оплату подобных работ за счет средств бюджета сельского поселения. Однако работы были приняты и оплата произведена.

«В ходе выездного мероприятия было установлено, что ремонт новой дороги необходим вновь, – отметил член регионального штаба ОНФ Александр Балицкий. – В месте, где произошел пробой водопровода, асфальт просел настолько, что образовалась яма. В целом дорожное покрытие пошло крупными трещинами».

Общественники провели встречу с заявителями, представителями заказчика (администрация Таманского сельского поселения Темрюкского района) и подрядчика. В ходе осмотра дорожного покрытия был составлен протокол, в котором отражено согласие подрядчика с выявленными дефектами и обязательствами устранить указанные недостатки в срок до 1 марта 2017 г. в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту с условием согласования выполненных работ с жителями переулка Черемушки.

«Напоминаю, что все дорожные участки, которые были уложены в зимнее время года, будут проинспектированы активистами ОНФ, с целью недопущения некачественного выполнения работ и их оплаты за счет бюджетных средств. Невыполнение условий контракта и принятие некачественных работ – это тоже коррупция, – отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ, депутат Госдумы Светлана Бессараб. – А результаты выявленных нарушений будут направлены в прокуратуру Краснодарского края для дальнейшего изучения».

Региональное отделение ОНФ в Краснодарском крае продолжит мониторинг ремонта дорог в зимний период. Фотоматериалы можно присылать на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .