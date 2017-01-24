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Машины скорой помощи смогут требовать уступить дорогу через радиоперехват

Вторник, 24 января 2017 13:33
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По одному из рассматриваемых властями сценариев, машины скорой помощи смогут перехватывать сигнал Radio Data System (RDS) в приемниках автомобилей, чтобы потребовать уступить дорогу, сообщил «Коммерсант».
По словам Мартышкова, в прошлом году специалисты департамента начали тестирование нескольких радиостанций для перехвата сигнала RDS по отдельным районам и улицам.

Как отметил чиновник, при передаче экстренных сообщений через радиоприемники машины скорой помощи смогут заранее предупредить водителей о своем приближении.

Представитель Минкомсвязи Екатерина Осадчая отметила, что вопрос находится «в начальной стадии обсуждения».

Накануне штраф за отказ пропустить спецмашины предложили увеличить в 60 раз.

Данные меры были предложены после нескольких случаев, когда автомобилю скорой помощи не уступили дорогу. Так, в понедельник полиция начала проверку видеозаписи, согласно которой водитель легкового авто, предположительно, отказывался уступить дорогу машине скорой помощи во дворе жилого дома в Красноярске.

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