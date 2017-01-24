20 января т.г. руководство и актив Совета ветеранов Центрального округа г. Краснодара в Кубанском госуниверситете приняли участие в заседании «круглого стола» на тему «Вторая мировая война 1939-1945 годы. Взгляд из 21 века».

В Краснодаре стартовал месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Он пройдет под девизом «Святое дело — Родине служить!».

В рамках месячника профессорско-преподавательский состав университета провёл заседание «круглого стола», на котором слушателями стали ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, вооружённых сил, руководители городского и окружных Советов ветеранов.

Ораторы в своих выступлениях затронули актуальные вопросы истории о второй мировой войне. Были заслушаны выступления представителей университета на темы:

- Политическая ложь и терроризм как инструмент разрушения Тегеранско-Ялтинско-Потсдамского консенсуса послевоенного мира.

- Принцип «историзма» в исторических исследованиях.

В заседании «круглого стола» приняли участие 15 представителей Совета ветеранов Центрального округа.

Перед началом «круглого стола» с пропагандистами, ветеранами ВОВ и военной службы Совета была проведена экскурсия в музее университета.

Светлана Самарская