Скалы покоряются солдатам

Специально для Всемирных военных игр, которые стартуют в Сочи 23 февраля, будет создан уникальный скалодром. Он появится в ледовом дворце «Большой», где спортсмены из разных стран мира покажут свое мастерство в скалолазании. Высота конструкции составит 15 метров, ширина – 12 метров, навис над основанием – 7 метров, отклонение - порядка 30 градусов. Такую скалу сможет покорить не каждый.

- Подобного профессионального скалодрома в России еще не было, он не имеет аналогов по функциональности и технологичности. Характеристики скалодрома соответствуют самым высоким международным требованиям и позволяют проводить всероссийские и международные соревнования, включая этапы Кубка мира, – отметил тренер сборной Вооруженных Сил России по скалолазанию, заслуженный тренер России Сергей Сигов.

Первыми уникальный скалодром протестируют спортсмены ЦСКА – шесть юношей и шесть девушек, среди которых – чемпионы мира и Европы, победители мировых первенств. Помимо скалолазания программа Всемирных военных игр в Сочи будет включать ски-альпинизм, биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах и шорт-трек. Более тысячи спортсменов из 20 стран мира разыграют на российском курорте 44 комплекта наград.

Ирина СИЗОВА