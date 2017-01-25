СЮЖЕТ ДНЯ

〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

Белый дом объяснил, почему Трамп уверен, что сумеет поладить с Россией

Среда, 25 января 2017 10:50
Оцените материал
(0 голосов)

Президент США Дональд Трамп твердо уверен в том, что Америка сможет поладить с Россией, «потому что он отлично умеет заключать сделки». Такой ответ дал на вопрос корреспондента ТАСС на эту тему на регулярном брифинге для журналистов в Белом доме пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер.

«Он будет делать все возможное, чтобы отстаивать интересы нашей страны», — сказал представитель Белого дома о своем президенте. Он пояснил, что это касается всех сфер — «от защиты интересов американских налогоплательщиков до работы с другой страной для защиты национальной безопасности или экономических интересов» США.

И если удастся поладить, он заключит такую сделку, которая будет отвечать наилучшим интересам нашей страны

Шон Спайсерпресс-секретарь Трампа

Трамп и до выборов, и после них выражал твердое намерение поладить с Россией. От этой позиции он не отступал даже несмотря на оголтелые нападки, граничившие с травлей, со стороны своих политических оппонентов- демократов и даже «ястребиного» крыла собственной Республиканской партии. Непреклонность нового президента США в этом вопросе общепризнана, но мотивы ее служат предметом оживленного обсуждения и споров.

Российское руководство со своей стороны много раз подтверждало, что конструктивный подход Вашингтона к выстраиванию двусторонних отношений нашел бы в Москве полное понимание и встречную готовность к сотрудничеству.

Прочитано 25 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Российская армия получила сотовое оружие СК: потерявшийся на Кубани 10-летний мальчик умер от холода »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.