Белый дом объяснил, почему Трамп уверен, что сумеет поладить с Россией

Президент США Дональд Трамп твердо уверен в том, что Америка сможет поладить с Россией, «потому что он отлично умеет заключать сделки». Такой ответ дал на вопрос корреспондента ТАСС на эту тему на регулярном брифинге для журналистов в Белом доме пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер.

«Он будет делать все возможное, чтобы отстаивать интересы нашей страны», — сказал представитель Белого дома о своем президенте. Он пояснил, что это касается всех сфер — «от защиты интересов американских налогоплательщиков до работы с другой страной для защиты национальной безопасности или экономических интересов» США.

И если удастся поладить, он заключит такую сделку, которая будет отвечать наилучшим интересам нашей страны

Шон Спайсерпресс-секретарь Трампа