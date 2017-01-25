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СК: потерявшийся на Кубани 10-летний мальчик умер от холода

Среда, 25 января 2017 10:51
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Десятилетний мальчик, потерявшийся в Белореченском районе Кубани, по предварительным данным, умер от холода. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.
"При осмотре (тела мальчика - прим. ТАСС) не обнаружено следов насильственной смерти. Предварительная причина смерти - холодовая травма", - сказали в СК, добавив, что окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
Ранее сообщалось, что тело мальчика было обнаружено во вторник после полудня в лесу вблизи железнодорожных путей.
В минувшую субботу ребенок ушел из дома на прогулку и должен был вернуться в тот же день около 14:00 мск. Когда этого не произошло, родные обратились в экстренные службы.
По данным следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, пропавший мальчик воспитывался в благополучной семье. Было возбуждено дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").

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