В Краснодаре прошла олимпиада по финансовой грамотности для школьников

Более 60 учеников школ городов и районов края приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности.

Соревнование юных вундеркиндов проходит сегодня, 24 января, в Краснодаре. Свою финансовую грамотность демонстрируют более 60 старшеклассников из городов и районов края, победившие в предварительном туре. Организованно мероприятие при поддержке Роспотребнадзора, Центробанка РФ, фонда «Институт фондового рынка и управления», министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, краевого департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, а также общественных организаций.

Школьникам предстоит соревноваться своими финансовыми знаниями в три этапа. И уже сегодня вечером станут известны мена победителей и призеров, которые в дальнейшем будут представлять Кубань на финале в Москве в марте 2017 года. Об этом сообщает информационный портал региональной администрации.