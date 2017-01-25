В Краснодаре запустили проект по адаптации детей с синдромом Дауна

Проект по уходу за домашними животными в рамках социальной и профессиональной адаптации подростков с синдромом Дауна реализован в Краснодаре, сообщила директор некоммерческой организации "Синяя птица" Лина Скворцова на встрече с журналистами во вторник.

"Первая группа "солнечных" детей в возрасте от 15 до 17 лет успешно завершила занятия в приюте общественной организации "Краснодог". Ребята учились уходу за собаками и кошками. Результат превзошел ожидания, дети раскрылись, смогли работать в команде, научились общаться друг с другом и с окружающим миром", - рассказала Л.Скворцова.

С октября по декабрь прошлого года дважды в неделю под наблюдением психолога и тренера-кинолога ребята осваивали новые для них навыки - кормление животных, уборка вольеров, выгул, основы дрессировки.

Краснодарская общественная организация "Краснодог" специализируется на содержании, лечении и реабилитации раненых бездомных животных, что усложняло задачу, требовало повышенного внимания к мерам безопасности, отметил еще один организатор проекта, президент общественной организации "Анастасия" Марина Шамара.

"С другой стороны, сами дети окунулись в атмосферу любви своих питомцев, которой нигде больше нет. Ведь кошки и собаки принимают "солнечных" детей такими, какие они есть", - подчеркнула М.Шамара.

Согласно официальным данным, на учете в Краснодарском крае состоят около шести тысяч человек с синдромом Дауна, в их числе более 200 детей. Социальная интеграция и занятия по специальным методикам дают возможность овладеть элементарными профессиональными навыками, открывая путь для полноценной жизни.