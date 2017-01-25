СМИ: Топ-менеджера «Лаборатории Касперского» арестовали за госизмену

В Москве арестован глава отдела по расследованию киберпреступлений «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, Стоянов был арестован в декабре 2016 года. В настоящее время он находится в СИЗО «Лефортово». Его арест может быть связан с делом одного из заместителей главы центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, указывает «Ъ».

В пресс-службе «Лаборатории Касперского» подтвердили арест одного из топ-менеджеров компании. Представители подчеркнули, что расследование не имеет отношения к самой «Лаборатории Касперского» и «ведется в отношении частного лица».

По делу проходит и руководитель одного из подразделений ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов. Оба подозреваются по статье 275 «Государственная измена» УК РФ, уточняет источник газеты. Якобы Михайлов получил деньги от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника российской компании в сфере информационной безопасности.

«Ъ» отмечает, что топ-менеджер «Лаборатории Касперского» до 2006 года работал в управлении «К» московского главка МВД.