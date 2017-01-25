Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в городе Анапе

В пятницу, 27 января 2017 года, с 12.00 до 14.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Александр Кондратенко проведет личный прием граждан в городе Анапе по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета РФ.

Прием граждан будет осуществляться по месту дислокации следственного отдела по городу Анапе (г. Анапа, ул. Стахановская, 13).

Записаться на прием можно непосредственно в следственном отделе по гор. Анапе по телефону: 8 (861-33) 3-69-09.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.