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Частичное прекращение подачи воды в пос. Сенной

Среда, 25 января 2017 13:14
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В связи с устранением повреждения на магистральном водоводе МТ-1 филиала «Таманский групповой водопровод» ООО «Югводоканал» ПК-99+50 на время ремонтных работ с 11.00 часов 25 января 2017 года прекращена подача воды потребителям: пос. Сенной, водовыделы №1 и №3.
ООО «Югводоканал» приносит извинения за временные неудобства.

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