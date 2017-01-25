Частичное прекращение подачи воды в пос. Сенной

В связи с устранением повреждения на магистральном водоводе МТ-1 филиала «Таманский групповой водопровод» ООО «Югводоканал» ПК-99+50 на время ремонтных работ с 11.00 часов 25 января 2017 года прекращена подача воды потребителям: пос. Сенной, водовыделы №1 и №3.

ООО «Югводоканал» приносит извинения за временные неудобства.