«Краснодар Водоканал» улучшит водоснабжение в Юбилейном микрорайоне

В рамках выполнения производственной программы, «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает работы по замене сетей водоснабжения по адресу: ул. Проспект Чекистов, 35. В целях улучшения качества водоснабжения специалисты проводят замену участка стального водопровода, зона влияния которого распространяется на весь Юбилейный микрорайон с населением около 10 тысяч человек. Участок сети протяженностью 400 м диаметром 500 мм будет заменен на новый пластиковый со сроком эксплуатации не менее 50 лет.

Работы осложнены трудностями, связанными с разрытием траншей для прокладки трубопровода: в песчаном грунте, наличие которого характерно для почв Юбилейного микрорайона, сохранить надежность и устойчивость стенок котлована сложнее, чем при работе с другими видами почв. Для обеспечения нормального ведения работ по строительству сетей специалистам необходимо исключить возможность обрушения откосов, поэтому стены траншеи укрепляются при помощи шпунтового ограждения, представляющего собой прочное сцепление из свай, которые плотной стеной забиваются в грунт.

«Прокладка сетей будет выполняться различными методами - в зависимости от расположения сетей, - говорит заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. – Чтобы не нарушать асфальтового покрытия внутридомовых территорий, частично замена водопровода будет произведена методом горизонтально-направленного бурения с использованием современных инженерных технологий, а частично - открытым способом прокладки, в тех местах, где допустимо разрытие грунта».