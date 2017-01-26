Усыновили, чтобы спасти!

Давно известно, что в жизни всегда есть место подвигу. Для того, чтобы его совершить, далеко не всегда нужно быть супергероем. Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Щербиновского районного отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю Вячеслав Парников с женой Ольгой оформили опекунство над 7 детьми.

Всё началось в 2010-м, когда их родной дочери Ксении было 13. Семья Парниковых взяла под свой кров 15-летнего Виталика. Мальчику с собственными родителями было, мягко говоря, некомфортно. Ребенок без всяких преувеличений был голодным, холодным и никому не нужным. Как признаются Вячеслав с Ольгой, вначале было страшновато, всё-таки 15-летний подросток – это уже во многом сформировавшаяся личность. Но счастье, подаренное маленькому человеку, с лихвой окупило все трудности. Вскоре семья Парниковых пополнилась 7-летним братом Виталика Валерой, которого взяли из детского приюта. Сейчас Виталию уже 21, он получил образование, живет и работает в самом красивом российском городе – Санкт-Петербурге. А Валера подрастает в семье судебного пристава Вячеслава Парникова.

В 2013-м Вячеслав и Ольга сделали еще один ответственный шаг – оформили опекунство над двумя родными сёстрами – 7-летней Анной и 5-летней Ксенией. Решение не было простым: представители органов опеки и попечительства хотели найти семью сразу для обеих девочек, а найти опекунов для двоих детей – задача совсем другого уровня, чем если ребёнок один.

Но самый сложный шаг у Парниковых был еще впереди. В том же, 2013-м году, они стали опекунами еще троих детей: Димы, Родиона и Юли. Двухлетней Юле требовалось серьезное лечение, и она жизненно нуждалась в нормальных родителях.

Семейный подвиг Вячеслава и Ольги Парниковых не остался незамеченным. Решившие посвятить жизнь детям люди получают ежемесячную помощь от государства.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю также оказывает социальную поддержку многодетной семье одного из наиболее ответственных своих работников. Ежегодно ко Дню защиты детей и ко Дню знаний судебному приставу по ОУПДС Щербиновского районного отдела Управления Вячеславу Парникову выплачиваются денежные поощрения.

Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю