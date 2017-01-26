Поиски родственников лётчика оказались успешными

Благодаря взаимодействию между различными регионами России, социальным сетям, отзывчивости региональных и местных средств массовой информации найдены родственники младшего лейтенанта Василия Поликарповича Островского.

В ноябре 2016 года при выезде на место падения самолета Р-39 «Аэрокобра» в Абинский район Краснодарского края поисковиками ПО «Кубанский плацдарм» и ПО «Долг» Управления ФССП России по Краснодарскому краю было выяснено, что пилотом разбившегося самолета был младший лейтенант Василий Поликарпович Островский – ведомый знаменитого Александра Покрышкина. Также было установлено, что летчик, расстрелянный фашистами в воздухе и похороненный в станице Эриванской, до сих пор числится пропавшим без вести. Начались поиски родных и близких, которые распространились на несколько регионов России и даже вышли за её пределы – в Белоруссию.

Следы родственников ПО «Долг» искал в Орловской и Брянской областях, а также в Алтайском крае. Работа эта увенчалась успехом – в городе Клинцы Брянской области найден внук родной сестры лейтенанта Островского.

В связи с этим, Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю выражает благодарность:

- специалистам по взаимодействию со средствами массовой информации Управления ФССП России по Орловской области, Управления ФССП России по Брянской области, Управления ФССП России по Алтайскому краю за помощь в размещении информации на официальных сайтах ведомств и помощь в распространении сведений в региональных СМИ;

- редакциям «Орловского информбюро», «Орловских новостей», «Орелград.ру», ИА «Мангазея – Орел» - за цикл новостей и телевизионный сюжет;

- ВГТРК ГТРК «Вести 22» Алтайского края – за телевизионный сюжет;

- редакциям «Брянской улицы», ВГТРК «Россия 1 – Брянск», «Безформата.ру – Брянск», газеты «Ваше личное дело» г. Клинцы Брянской области – за цикл новостей и телевизионный сюжет.

Особая благодарность – ежедневному информационному изданию «НашБрянск.ру» за опубликованную информацию, на которую откликнулся внук родной сестры Василия Островского.

Спасибо вам всем!

Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю