В Сочи назначили нового начальника управления по курортному делу и туризму

«Основная задача сейчас — подготовка пляжей к лету. Важно, чтобы за каждой территорией был закреплен ответственный арендатор, который бы все делал по эскизам и в назначенное время», — отметил Пахомов.

По словам мэра Сочи, летом 2016 года руководителя курортного управления Алексея Грачева уволили за плохую организацию работы пляжей, в том числе — за платные туалеты.

Свою трудовую деятельность Сергей Доморат начал в 2000 году в ЗАО «Сочистрой». В 2008 году был назначен на должность специалиста 1 категории управления по курортному делу и туризму администрации Сочи, впоследствии его перевели на должность ведущего специалиста, главного специалиста, заместителя начальника управления и исполняющего обязанности управления.

В 2010 году Доморат защитил кандидатскую диссертацию и получил степень кандидата экономических наук в Сочинском научно-исследовательском центре РАН.