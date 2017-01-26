Минфин и ЦБ в феврале начнут покупку валюты по бюджетному правилу‍

Министерство финансов России заявило о намерении с февраля этого года начать покупку и продажу иностранной валюты. Операции будут проводиться на внутреннем рынке. Как следует из сообщения ведомства, к этому будет привлекаться Центробанк.

— Объём операций по покупке/продаже иностранной валюты будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Пока фактическая цена на нефть марки Urals превышает уровень $40 за баррель, Минфин России будет проводить операции по покупке иностранной валюты в объёме дополнительных нефтегазовых доходов, — отметили в ведомстве.

Как отмечается, цель этих операций — повышение стабильности экономики, её предсказуемости. Предполагается, что это также поможет снизить влияние на неё рынка энергоносителей.