Краснодарский филиал Россельхозбанка готов кредитовать аграриев под 5% годовых

Россельхозбанк стал первым из банков – участников программы льготного кредитования предприятий АПК, заключивших соответствующее соглашение с Минсельхозом России. В ближайшее время Банк будет готов выдать первые средства по новому порядку. В Краснодарском крае филиал Россельхозбанка активно развивает сотрудничество с компаниями сегмента малого и среднего бизнеса (МСБ), о чем свидетельствует ежегодный рост объемов кредитования этих сегментов. О сотрудничестве филиала Банка с МСБ и подробностях программы льготного кредитования рассказала заместитель директора филиала Банка Екатерина Кучерова.

- Екатерина Валерьевна, расскажите, в каком объеме филиал помогает предпринимателям края?

- По состоянию на конец прошлого года общий кредитный портфель по направлению малого и среднего бизнеса Краснодарского филиала Банка превысил 8,6 млрд рублей, а клиентская база данных сегментов достигла 1,3 тысячи организаций и предприятий края. В 2016 году филиал предоставил субъектам МСБ региона кредитов на общую сумму более 7,2 млрд рублей. Прирост объема кредитования по сравнению с результатом 2015 года составил более 19%. Из этих средств 3,3 млрд рублей направлено на финансирование проведения сезонных работ.

В этом году наш филиал уже приступил к предоставлению средств на проведение весенней полевой кампании, так как Кубань выходит на старт посевной раньше большинства других регионов страны. Помимо выдачи кредитов на текущие цели, филиал Банка продолжает инвестировать в долгосрочные проекты.

- С начала этого года уже появились новые инструменты кредитования аграриев?

Важным событием начала этого года стало вступление в силу с 1 января «Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям по льготной ставке» (Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 N1528). Реализация данной программы льготного кредитования предприятий АПК предоставлена Министерству сельского хозяйства Российской Федерации. И первым из банков – участников программы, заключившим соответствующее соглашение с Минсельхозом, стал Россельхозбанк.

В соответствии с новым порядком субсидирования в 2017 году Россельхозбанк как уполномоченная кредитная организация будет напрямую получать компенсацию части процентной ставки по кредитам, что позволит выдавать аграриям займы по ставке не выше 5% годовых. Такой шаг позволит существенно упростить процесс получения

господдержки, снизить финансовую нагрузку и повысить доступность кредитования для клиентов. Краснодарский региональный филиал Банка приступит к выдаче первых средств по новому порядку уже на следующей неделе. Отдельно отмечу, что данные условия действуют не только для малых и средних, но и крупных предприятий.

- Кто может рассчитывать на льготный кредит, и на какие цели он предоставляется?

- Перечень видов хозяйствующих субъектов, которые могут рассчитывать на получение льготных кредитов, регулируется вышеупомянутым постановлением Правительства РФ. На получение льготных кредитов могут рассчитывать сельскохозяйственные товаропроизводители, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции (за исключением рыболовства и рыбоводства) (в том числе на арендованных основных средствах) и ее реализацию в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства». В рамках льготного механизма кредитования могут предоставляться краткосрочные (до 1 года включительно) и инвестиционные (от 2х до 15 лет) кредиты. Минсельхозом России в ближайшее время планируется утвердить конкретный перечень целей льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов.

- На каких условиях будут предоставлены льготные кредиты?

- Условия предоставления льготных кредитов по сравнению с действующими условиями и требованиями к заемщикам Банком не изменялись. При этом льготные кредиты предоставляются по ставке до 5% годовых включительно. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 №1528 к потенциальным заемщикам для получения льготных кредитов предъявляются следующие основные стандартные требования: потенциальный заемщик не должен находиться в стадии банкротства или ликвидации, не иметь задолженности по налогам и сборам в бюджет. И, конечно же, потенциальный заемщик должен соответствовать требованиям Банка.