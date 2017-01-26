Необычный свадебный подарок от судебных приставов

Житель Приморско-Ахтарска получил оригинальный подарок, по случайному совпадению приуроченный аккурат ко дню собственной свадьбы. Адресантами презента стали судебные приставы, а заключался он в административном аресте на 10 суток.

Совпадение, конечно, оказалось случайным, однако подарок – заслуженным. Мужчина собирался вступить в брак второй раз, при этом «позабыв» о том, что после предыдущего своего бракосочетания у него имеется ребенок, на содержание которого он обязан уплачивать алименты.

Возможно, эйфория подготовки к новому празднеству захватила ахтарца настолько, что помнить о каких-то правах ребенка из прошлой жизни у него просто не осталось времени. Не реагировал он и на вызовы на прием к судебному приставу, что привело к реализации достаточно суровой меры – привлечение к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Судья вынес справедливое решение – 10 суток административного ареста.

Кто же виноват, что гражданин тянул до последнего и получил приговор ровно за 10 дней до свадьбы № 2?

Невзирая на его возмущение, срок ареста остался неизменным. Успеть ли ему «с корабля на бал», а точнее, из спецприемника в ЗАГС, при этом сохранив лицо – покажет время. Естественно, отбытое наказание не освобождает его от уплаты задолженности в полном объеме, кроме этого, служил предварением уголовной ответственности в случае дальнейших невыплат.



Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю