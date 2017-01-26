За незаконную перевозку иностранных граждан авиакомпания «Уральские авиалинии» заплатит 100 тысяч рублей. За последние полгода крупный авиационный перевозчик в шестой раз допустил нарушение международного и российского законодательства и уже внес в бюджет государства порядка полумиллиона рублей.

На этот раз «Уральские авиалинии» международным рейсом из Еревана привезли в краснодарский аэропорт гражданина Армении. Он предъявил на паспортный контроль национальный паспорт, в котором отметка о его сроке действия в иностранных государствах истекла летом минувшего года. В результате халатного отношения компании-перевозчика к своим обязанностям по проверке у пассажиров проездных документов в пункте посадки, гражданин Армении ближайшим рейсом был отправлен домой.

Подразделение процессуальной деятельности Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю привлекло авиакомпанию «Уральские авиалинии» к административной ответственности по статье 18.14 КоАП РФ. Авиакомпании назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.