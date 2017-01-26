Первый в этом году лесной пожар возник и ликвидирован в Краснодарском крае

По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства сегодня на телефон Прямой линии лесной охраны 8 800 100 94 00 поступило с короткими интервалами несколько звонков от граждан с сообщением о задымлении и возгорании в лесу.

Пожар возник на территории Геленджикского лесничества, Кабардинского участкового лесничества. Площадь обнаружения составила 0,01 га. По ситуации на 15:00 (мск) текущих суток пожар ликвидирован на площади 0,02 га. На тушении работали лесопожарные службы региона и привлеченные лица. Общая численность группировки пожаротушения составила 23 человека и 6 единиц техники.

Предварительная причина – человеческий фактор.