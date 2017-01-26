Юбилей «Национального достояния России»

В этом году исполняется 90 лет актрисе Краснодарского театра драмы, народной артистке России – Идее Григорьевне Макаревич.

С 1962 года замечательная актриса служит в театре драмы, около 200 ролей сыграно ею на нашей сцене. Каждая роль становилась ее победой и явлением в театральной жизни не только Кубани. Всегда органичная, с небывалым темпераментом, умеющая, как никто, играть фарс, комедию, Идея Григорьевна является актрисой, которой могла бы гордиться любая сцена мира. Ее мамаша Кураж Б. Брехта, Селина Муре из «Мамуре» Ж. Сармана вошли в замечательную галерею созданных ею образов. В 1995 году она стала «национальным достоянием России». Актриса вне амплуа, кажется, не знает преград, что, впрочем, для больших актеров, кем является Идея Макаревич, закономерно.